Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. Yarın için Balıkesir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 32°. 3 Eylül 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
30/
18
Yarın
32/
17
Salı
34/
16
Çarşamba
32/
18
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