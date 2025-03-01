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Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Mart 2025

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Mart 2025
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 3 Mart 2025 Pazartesi Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 4 Mart 2025 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 5 Mart 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

4

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

14

/

1

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

4

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

3

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

4

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