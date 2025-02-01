Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Şubat 2025

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Şubat 2025
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 3 Şubat 2025 Pazartesi Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 4 Şubat 2025 Salı Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

2

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

12

/

4

Pazartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

2

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

2

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

1

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