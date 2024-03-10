Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 13 Mart 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

-1

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

1

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

22

/

5

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...