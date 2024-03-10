Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 13 Mart 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.
Bugün
15/
-1
Yarın
21/
1
Salı
22/
5
Çarşamba
16/
9
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