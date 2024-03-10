Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 13 Mart 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.