Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 22°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 14 Nisan 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
21/
5
Yarın
21/
6
Cuma
22/
7
Cumartesi
24/
8
Pazar
24/
9
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