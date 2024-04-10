Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 22°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 14 Nisan 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.