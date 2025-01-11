Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 13 Ocak 2025 Pazartesi Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 14 Ocak 2025 Salı Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

5

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

11

/

6

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

6

Salı

Bulutlu
Bulutlu

7

/

3

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