Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 17 Ocak 2025 Cuma Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 19 Ocak 2025 Pazar Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 11°.