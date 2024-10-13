Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 17 Ekim 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 18 Ekim 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.