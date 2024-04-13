Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Nisan 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

8

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

24

/

8

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

8

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

8

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

11

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