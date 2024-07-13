Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 34°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 19 Temmuz 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.