Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 17 Aralık 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.