Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 17 Aralık 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

5

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

0

Salı

Sisli
Sisli

12

/

0

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

3

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