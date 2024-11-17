Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.