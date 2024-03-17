Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 19 Mart 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 20 Mart 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.