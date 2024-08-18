Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 20 Ağustos 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 22 Ağustos 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
34/
16
Yarın
35/
17
Salı
38/
18
Çarşamba
36/
18
Perşembe
34/
20
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