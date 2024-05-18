Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Mayıs 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Mayıs 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 20 Mayıs 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 21 Mayıs 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

9

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

11

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

10

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

10

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

12

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...