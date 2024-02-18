Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 20 Şubat 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 22 Şubat 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
12/
4
Yarın
11/
2
Salı
13/
3
Çarşamba
13/
2
Perşembe
15/
3
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