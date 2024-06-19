Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 23 Haziran 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.