Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 4 Şubat 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.