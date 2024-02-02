Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 4 Şubat 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

12

/

-2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

3

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

-2

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

-1

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

2

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