Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 26 Temmuz 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
38/
22
Yarın
35/
22
Çarşamba
34/
22
Perşembe
34/
22
Cuma
33/
22
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