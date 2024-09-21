Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 24°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 23 Eylül 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 24 Eylül 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

24

/

16

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

15

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

14

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

12

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

12

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