Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 23 Haziran 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 25 Haziran 2024 Salı Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°.