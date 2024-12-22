Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024
Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. Yarın için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 24 Aralık 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.
Bugün
10/
4
Yarın
12/
2
Salı
11/
9
Çarşamba
12/
3
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