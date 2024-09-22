Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 24 Eylül 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
24/
15
Yarın
25/
14
Salı
28/
12
Çarşamba
31/
12
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