Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 25 Şubat 2025 Salı Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.