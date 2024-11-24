Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

19

/

4

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

17

/

3

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

4

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

4

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

1

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