Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. 26 Şubat 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 27 Şubat 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 20°.
Bugün
19/
3
Yarın
19/
4
Pazartesi
16/
5
Salı
18/
4
Çarşamba
20/
4
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