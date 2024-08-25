Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 33°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 27 Ağustos 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

33

/

19

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

20

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

18

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

19

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