Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 33°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 27 Ağustos 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
33/
19
Yarın
32/
20
Salı
34/
18
Çarşamba
34/
19
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