Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 28 Mayıs 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
23/
12
Yarın
23/
12
Salı
25/
10
Çarşamba
28/
9
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