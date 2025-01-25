Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 28 Ocak 2025 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°.