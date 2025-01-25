Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 28 Ocak 2025 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
10/
4
Yarın
11/
3
Pazartesi
13/
0
Salı
15/
2
Çarşamba
17/
1
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