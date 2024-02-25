Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 27 Şubat 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 18°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. 29 Şubat 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 21°.

Bugün

Sisli
Sisli

19

/

4

Yarın

Sisli
Sisli

17

/

4

Salı

Sisli
Sisli

18

/

5

Çarşamba

Sisli
Sisli

19

/

4

Perşembe

Sisli
Sisli

21

/

5

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