Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 27 Şubat 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 18°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. 29 Şubat 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 21°.