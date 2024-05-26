Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 31 Mayıs 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.