Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.