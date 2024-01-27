Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

-2

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

3

/

-1

Pazartesi

Kar Yağışı
Kar Yağışı

4

/

-1

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

6

/

0

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

8

/

1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...