Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.
Bugün
8/
-2
Yarın
3/
-1
Pazartesi
4/
-1
Salı
6/
0
Çarşamba
8/
1
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