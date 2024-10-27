Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 23°. 29 Ekim 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 31 Ekim 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

5

Yarın

Sisli
Sisli

23

/

7

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

5

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

8

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

6

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