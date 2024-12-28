Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 31 Aralık 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°.