Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 31 Aralık 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

4

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

-1

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

12

/

-2

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