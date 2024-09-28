Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Eylül 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Eylül 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Balıkesir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°. 30 Eylül 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 1 Ekim 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

13

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

33

/

14

Pazartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

15

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

11

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

10

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