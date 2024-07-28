Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 30 Temmuz 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
34/
21
Yarın
35/
20
Salı
33/
21
Çarşamba
31/
21
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