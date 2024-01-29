Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 1 Şubat 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

5

/

1

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

4

/

1

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

9

/

1

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

3

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

11

/

-3

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