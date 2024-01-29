Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 1 Şubat 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°.
Bugün
5/
1
Yarın
4/
1
Çarşamba
9/
1
Perşembe
9/
3
Cuma
11/
-3
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