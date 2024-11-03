Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 16°. Yarın için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 8 Kasım 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 10 Kasım 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.