Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 16°. Yarın için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 8 Kasım 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 10 Kasım 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.

Bugün

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

16

/

5

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

5

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

5

Cumartesi

Bulutlu
Bulutlu

19

/

5

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

19

/

5

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