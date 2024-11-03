Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 16°. Yarın için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 8 Kasım 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 10 Kasım 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
16/
5
Yarın
18/
5
Cuma
18/
5
Cumartesi
19/
5
Pazar
19/
5
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