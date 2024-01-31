Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ocak 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ocak 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 2 Şubat 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 3 Şubat 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 4 Şubat 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 14°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

8

/

1

Yarın

Sisli
Sisli

10

/

2

Cuma

Sisli
Sisli

12

/

3

Cumartesi

Sisli
Sisli

11

/

2

Pazar

Sisli
Sisli

14

/

-1

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