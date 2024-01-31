Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ocak 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 2 Şubat 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 3 Şubat 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 4 Şubat 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 14°.
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