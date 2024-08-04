Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 6 Ağustos 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 8 Ağustos 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
37/
19
Yarın
34/
21
Salı
34/
19
Çarşamba
33/
20
Perşembe
33/
19
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