Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 7 Ocak 2025 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.