Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 7 Ocak 2025 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

7

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

5

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

0

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

1

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

15

/

7

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