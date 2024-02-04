Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 20°.
Bugün
13/
-2
Yarın
17/
-2
Salı
17/
2
Çarşamba
20/
3
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