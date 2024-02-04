Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sisli, sıcaklık 20°.