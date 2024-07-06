Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 9 Temmuz 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

18

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

20

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

20

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

21

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

22

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