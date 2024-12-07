Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 10 Aralık 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

17

/

5

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

7

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

11

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

13

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

9

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