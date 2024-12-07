Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 10 Aralık 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.
Bugün
17/
5
Yarın
16/
7
Pazartesi
18/
11
Salı
15/
13
Çarşamba
12/
9
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