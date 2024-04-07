Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 9 Nisan 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°.
Bugün
19/
6
Yarın
19/
7
Salı
21/
6
Çarşamba
22/
7
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