Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 10 Eylül 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 34°.