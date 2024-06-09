Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 11 Haziran 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 13 Haziran 2024 Perşembe Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

14

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

14

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

16

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

19

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

20

TÜRKİYE HABERLERİ

Alacak verecek meselesinden tartışan akrabalar sokak ortasında kavga etti

Alacak verecek meselesinden tartışan akrabalar sokak ortasında kavga etti

Kalıp ustasının feci ölümü: 3'üncü kattan düşerek can verdi

Kalıp ustasının feci ölümü: 3'üncü kattan düşerek can verdi

14 yaşındaki Burak'ın 294 kişi arıyor

14 yaşındaki Burak'ın 294 kişi arıyor

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...