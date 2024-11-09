Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 12 Kasım 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°.