Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 11 Şubat 2025 Salı Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

1

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

2

/

0

Salı

Bulutlu
Bulutlu

6

/

-2

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

8

/

-1

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