Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 11 Şubat 2025 Salı Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.