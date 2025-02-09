Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 11 Şubat 2025 Salı Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.
Bugün
5/
1
Yarın
2/
0
Salı
6/
-2
Çarşamba
8/
-1
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Balıkesir Hava Durumu